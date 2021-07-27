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البورصة توقف التداول علي أسهم 13 شركة لتجاوزها النسب المقررة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:35 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أوقفت إدارة البورصة المصرية، التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن هذه الشركات هي  التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مصر الوطنية للصلب ، العربية للصناعات الهندسية ، راية لخدمات مراكز الاتصالات ، النصر للأعمال المدنية.

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