في هذا الموعد.. أحمد جمال يحيي حفلاً غنائياً بدمياط



يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في دمياط، وذلك يوم الأحد الموافق ١ أغسطس المقبل.



وأعلن أحمد جمال عن ذلك الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً :"إنتظروني يوم 8/1 بنادي ٢٥ يناير لضباط الشرطة بدمياط، مستنيكم".



وفي سياق آخر، طرح أحمد جمال مؤخراً أغنية "وقت مش مناسب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عبد السلام.