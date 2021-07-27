Advertisements

في هذا الموعد.. أحمد جمال يحيي حفلاً غنائياً بدمياط

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في دمياط، وذلك يوم الأحد الموافق ١ أغسطس المقبل.

وأعلن أحمد جمال عن ذلك الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً :"إنتظروني يوم 8/1 بنادي ٢٥ يناير لضباط الشرطة بدمياط، مستنيكم".

وفي سياق آخر، طرح أحمد جمال مؤخراً أغنية "وقت مش مناسب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عبد السلام.

أخبار تهمك

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينهي أزمة عمرها 4 سنوات

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"في أقل من أسبوع".. أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على أشلاء فتاة بطريق الواحات

منذ أقل من ساعة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 21 ساعة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 14 ساعة

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 23 ساعة

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 ص

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

10:00 ص

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

09:30 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان