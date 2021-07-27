"الري": الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل 2149 كم بالمحافظات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2149.702 كيلومترًا حتى الآن، بنسبة تنفيذ بلغت 36.43% بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جار العمل على أطوال تصل إلى 5801.524 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الاعتماد لها بلغت 8562.889 كيلومترًا حتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.



ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي تم التنفيذ فيها، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن أكثر من 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذى وفر آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.



وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إنه تبين حدوث تحسن كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترع، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترع على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترع بعد عملية التأهيل وذلك من خلال متابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع.



وأضاف وزير الري أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.

