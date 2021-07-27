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سقوط حوائط منزل مجاور لـ" عقار الوراق المنهار".. وأجهزة الأمن تخلي المجاورات

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخلت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مع مسؤولي حي الوراق، العقارات المجاورة للعقار المنهار بمنطقة كفر السليمانية، خوفًا على حياة السكان، تحسبًا لحدوث انهيار لمنازلهم.


وتسبب العقار المنهار في حدوث انهيار جزئي بعقار كائن خلفه.. " حوائط البيت وقعت".


وكشفت معاينة أجهزة الأمن أن العقار المنهار كان مكون من 3 طوابق قبل أن يقوم مالكه بتعلية البناء لطابقين إضافيين ما تسبب في تصدع الجدران.


مساء أمس شعر سكان العقار باهتزاز الأساسات ما دفعهم للمغادرة باستثناء مالك المنزل ويدعى رامي موسى الذي مكث مع أسرته.


في الصباح ومع شعوره بانهيار المنزل، أسرع "رامي" لإنقاذ أطفاله بإخراجهما من العقار ثم صعد لإحضار زوجته لكن الحظ لم يحالفه وانهار عليهما المنزل.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات الإنقاذ تنسيقا مع حي الوراق لرفع الأنقاض والبحث عن الزوجين.

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