أستاذ باطنة: "حولنا فيروس سي من وباء نُعاير به لإنجاز نُكرم بسببه" (فيديو)

أكد الدكتور جمال شيحة، أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، أن مبادرة 100 مليون صحة هي "درة التاج" وهي أكبر حملة في تاريخ الطب والعالم الذي يقف تحية لمصر، لأنها قضت على فيروس سي في 2020 وتم الكشف على 60 مليون مواطن.



وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أننا حولنا وباء فيروس سي في مصر من وباء كنا نعاير به لإنجاز نكرم به على مستوى العالم.



وتابع أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، أننا تمكنا من علاج أكثر من 5 مليون مواطن كانوا مصابين بفيروس سي، 4 مليون مواطن منهم أصبحوا في حالة جيدة بعد العلاج، بينما هناك مليون مواطن بحاجة لاستمرار المتابعة الطبية كل 6 أشهر.

