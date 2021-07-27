كونتكت القابضة : إغلاق الإصدار الثاني للصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، إغلاقها للإصدار الثاني للصكوك المصدرة بواسطة شركتها التابعة "شركة ثروة للتصكيك" بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الصكوك هي صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وسوف يتم استغلال حصيلة الإصدار في التمويل لنشاط تمويل السيارات، والإصدار عبارة عن شريحة واحدة بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه ومدتها بحد أقصى 84 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ومنحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني درجة A-.

وقامت شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور منظم الإصدار، كما قامت شركة مصر بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد – مصر كضامني تغطية للإصدار.





وقام مكتب على الدين وشاحي (أيه إل سي) دور المستشار القانوني للإصدار، وشركة إيليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية دور المستشار المالي المستقل.





وحققت كونتكت أرباحاً بلغت 114.77 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 93.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.





وخلال الربع الأول من 2021، تراجع إجمالي إيرادات الشركة إلى 413.83 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.17 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.



