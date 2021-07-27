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قوات التحالف الدولي تنفذ عملية إنزال جوي بريف دير الزور في شرق سوريا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:44 ص
التحالف الدولي
التحالف الدولي
وكالات
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نفذت قوات التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي بريف دير الزور في شرق سوريا وتعتقل اثنين من العناصر القيادية في تنظيم داعش، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.


وفي وقت سابق، نفذت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عملية إنزال جوي في ريف ديرالزور شرقي سوريا واعتقال 4 أشخاص موالون لتنظيم داعش، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقتلت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، 14 داعشياً في عملية إنزال جوي جنوب غرب الموصل، على مسافة (400 كيلومتراً شمال بغداد).

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