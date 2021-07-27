Advertisements

مجلس إدارة"راية لمراكز الاتصالات" يوافق علي تأسيس شركة جديدة بالولايات المتحدة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:46 ص
راية لخدمات الإتصالات
راية لخدمات الإتصالات
نيفين سمير
Advertisements
وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، على تأسيس شركة بالولايات المتحدة الأمريكية على أن تكون نسبة 100% مملوكة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.


وحققت راية لخدمات مراكز الاتصالات خلال الربع الأول من 2021، صافي ربح بلغ 2.04 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 10.3 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2020.

وبلغت أرباح الشركة القابضة خلال الفترة نحو 1.75 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 10.03 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.

فيما بلغت حقوق الحصص غير المسيطرة أرباحاً بقيمة 295.14 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بقيمة 264.02 ألف جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 182.86 مليون جنيه، مقابل 193.9 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.

أخبار تهمك

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 21 ساعة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ ساعة و نصف

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 11 ساعة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة

برشلونة ينهي أزمة عمرها 4 سنوات

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 14 ساعة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 3 ساعات

"في أقل من أسبوع".. أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على أشلاء فتاة بطريق الواحات

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 ص

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

10:00 ص

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

09:30 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان