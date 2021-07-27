مجلس إدارة"راية لمراكز الاتصالات" يوافق علي تأسيس شركة جديدة بالولايات المتحدة

وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، على تأسيس شركة بالولايات المتحدة الأمريكية على أن تكون نسبة 100% مملوكة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات.

وحققت راية لخدمات مراكز الاتصالات خلال الربع الأول من 2021، صافي ربح بلغ 2.04 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 10.3 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2020.





وبلغت أرباح الشركة القابضة خلال الفترة نحو 1.75 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 10.03 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.





فيما بلغت حقوق الحصص غير المسيطرة أرباحاً بقيمة 295.14 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بقيمة 264.02 ألف جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.



