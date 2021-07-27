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" رمكو لإنشاء القرى السياحية" توافق علي تقييم "ألفا كابيتال" لتابعة لها

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:48 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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وافق مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، على نتيجة التقييم من المستشار المالي المستقل-شركة ألفا كابيتال للاستشارات عن الأوراق المالية، لشركة رمكو للإنشاءات العقارية بعد تقدم عرض من مجموعة أشخاص مصريين للاستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية، (المملوكة بنسبة 99.87% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في شركة أمبان للاستثمارات السياحية والبالغة 99.98% من هيكل ملكيتها.

وحققت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، خلال الربع الأول من 2021، خسائر بلغت 463.61 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 132.17 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة خلال الربع الأول من 2021، تحقيق خسائر بلغت 272.59 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 57.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

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