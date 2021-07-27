ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشرها العام 0.47%، وارتفع السوق الأول 0.61%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.06% و0.07% على الترتيب ،

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:41 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 96.7 مليون سهم جاءت بتنفيذ 3125 صفقة حققت سيولة بقيمة 16 مليون دينار تقريباً.