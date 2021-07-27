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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:54 ص
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشرها العام 0.47%، وارتفع السوق الأول 0.61%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.06% و0.07% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:41 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 96.7 مليون سهم جاءت بتنفيذ 3125 صفقة حققت سيولة بقيمة 16 مليون دينار تقريباً.
وحقق سهم "عقارات الكويت" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.07 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 2.31%، تلاه سهم "أرزان" بقيمة 1.76 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 1.27%.
وتصدر سهم "استهلاكية" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 7.48%، بينما تصدر سهم "ثريــا" القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 4.95%.
قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات صباحاً يتصدرها البنوك بنمو نسبته 0.67%، فيما تراجع 4 قطاعات أخرى بصدارة الطاقة بنحو 1.16%، واستقر 3 قطاعات وهي المنافع، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا.
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