أمن المنافذ يضبط 1088 مخالفة مرورية متنوعة وينفذ 119 حكما قضائيا

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية جهودها، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-



نجحت فى مجال الأمن العام، في ضبط (5) قضايا متنوعة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (1088) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (119) حكما قضائيا متنوعا.



جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

