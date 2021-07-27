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أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الإعلامية أسماء مصطفى عن كيفية تأثير المسكنات عليها، مُشيرة إلى أنها السبب الرئيسي في إصابتها بالسرطان، كما نصحت متابعيها بضرورة التوجه إلى المستشفى عند شعورهم بأي ألم في جسدهم، وعدم الاعتماد على المسكنات، لتفادي أضرارها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك ".

كتبت أسماء مصطفى منشورًا قالت فيه:"أنا بكتب الكلام ده علشان عارفة إن في ناس كتير بحبهم وأتمنى نصيحتي توصل للكل".

وتابعت قائلة:"بالمناسبة أنا كنت زي الشاب ده الله يرحمه، مبشتكيش كتير كنت طول الوقت باجي على نفسى ابتلاءت في حياتي خلتنى آخر حاجة أفكر فيها أدخل مستشفى أعمل أي فحص، كنت بتعامل مع المسكنات زى البنبون والمسليات، اتعب أخد مسكن وأكمل، مكنتش أحب أحسس اللي حواليه بتعبي واخدها طول وعرض، لحد ما اكتشفت إن السرطان بياكل في معدتي".

وأضافت:"وحتى بعدها كنت بدور على علاج ميخليش أعراض تظهر عليه، علشان أخبي على عيلتي وأكمل شغلي، وموجعش قلب حد لحد ما المرض غلبني، نصيحة لوجه الله لم تتعبوا قولوا روحوا اكشفوا واطمنوا على نفسكم، بلاش العادة السيئة أي دوا من الصيدلية ومسكنات ونكمل أرجوكم بلاش".


واختتمت كلامها قائلة:" صبري على الألم وإنى كنت باخد على حاجة على نفسى وأعصابي، خلاني مروحتش اكشف غير لما لاقيت نفسي فعليا بقع، ولو كان المسكن يومها جاب نتيجة أكيد مكنتش هروح المستشفى من رحمة ربنا، إن الألم كان أكبر من احتمالي ودلوقتي بتمنى يوم واحد بس دون ألم، طولت عليكم أرجوكم خلوا بالكم من صحتكم".

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