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1 سبتمبر.. بدء التسجيل الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بالدبلوم الجامعي بعلوم المعلومات والمكتبات

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:46 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
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تعلن مكتبة الإسكندرية عن بدء التسجيل الإلكترونى للراغبين بالالتحاق بالدبلوم الجامعى فى علوم المعلومات والمكتبات (DUSIB)، وذلك بالتعاون مع شركائها المتمثلين فى جامعة سنجور بالإسكندرية، والمدرسة الوطنية العليا لعلوم المعلومات والمكتبات بفرنسا (enssib)، والمكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)، على أن يتم تقديم الطلبات عبر الإنترنت فى موعد أقصاه 1 سبتمبر 2021 م.

ويُعد الدبلوم الجامعى فى علوم المكتبات والمعلومات دراسة عن بُعد باللغة الفرنسية لمدة عام، ويتبعه حضور تدريب عملى فى مكتبة الإسكندرية، أو المكتبة الوطنية الفرنسية، أو فى إحدى المكتبات الفرنكوفونية الكبرى، هذا بالإضافة إلى أنه معترف به على المستوى العالمى لما حققه من نجاح كبير على المستوى الدولي.

حيث إنه يجمع بين المنظورين الأكاديمى والعملى ويغطى كافة الفروع فى مجال علوم المعلومات والمكتبات، وأيضًا يعادل السنة الأولى من دراسة الماجستير، كما أنه معتمد من قِبل جامعة سنجور والمدرسة الوطنية العليا لعلوم المكتبات والمعلومات بفرنسا، اللتين تقدمان محتواه العلمى المقسم إلى 10 وحدات (60 ساعة معتمدة).

وتهدف هذه الدراسة إلى خدمة المكتبيين وأخصائى المعلومات، وذلك لإكسابهم المهارات المهنية اللازمة، وتعميق معرفتهم النظرية والعملية، وتدريبهم على أحدث الأدوات والتقنيات المكتبية، وتأهيلهم وتمكينهم من تلبية احتياجات الجمهور.

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مكتبة الإسكندرية علوم المكتبات الدبلوم الجامعي التسجيل الإلكتروني

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