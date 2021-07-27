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جروبات الغش تتداول أسئلة امتحان علم النفس للثانوية العامة.. و"التعليم" تتحقق

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:40 ص
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
مارينا بشارة
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تداولت جروبات الغش صورا من امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش بعرفة العمليات المركزية بالوزارة الصور المتداولة للتأكد من صحتها وضبط المسئول عن تصويرها حال تطابقها مع الأسئلة الحقيقة للامتحان.

وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع، حيث يؤدى قرابة 255 ألف طالب وطالبة امتحان علم النفس والاجتماع من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرًا، فيما استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة قبل قليل، طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا حيث تم تسليم الطلاب أكياس جيل مطهر وأيضا قياس حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية، إضافة إلى التباعد بين الطلاب، كما حرصت اللجان على إجراء تفتيش دقيق للطلاب باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول أى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية، كما سمحت المدارس للطلاب بدخول اللجان بأجهزة التابلت والكتاب المدرسى.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.

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