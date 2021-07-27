قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

استقر مسئولو النادى الأهلى وفقا لحديث لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وبالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بالإضافة إلى الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول، علي تأجيل ملف تجديد الثلاثي عمرو السولية واجاي وعلي معلول، لحين إشعار آخر وتحسن النتائج والعودة إلى المنافسة على قمة الدوري المصري.





وجاء قرار اللجنة بعد نزيف النقاط أمام البنك الاهلي وتعامل اللاعبين بحالة من الاستهتار في بطولة الدوري، والتركيز في العروض الاحترافية والتعامل مع الأمر الواقع أنهم حصلوا بطولة إفريقيا، وأن أي أمور أخري سوف يتم العفو عنهم.





وكشف مصدر مسئول، أن انشغال الثلاثي بعروض وكلاء اللاعبين بالعروض الخليجية جعل اللجنة تعلق التفاوض بشأن التجديد لحين انتهاء الفريق من مبارياته المؤجلة، وترك حرية القرار إلي الجنوب إفريقي لاتخاذ ما يراه مناسبا له في قائمة الموسم القادم.





وأضاف المصدر، أن موسيماني أخطر اللجنة خلال الاجتماعات الأخيرة بإعارة لاعبي الشباب أمثال وليد مصطفي وأحمد أشرف وعبدالرحمن أشرف مانو بعد وصول عروض من أندية مصر للمقاصة والجونة والاتحاد السكندري لضم اللاعبين على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي.





واختم المصدر حديثة مشيراً إلى أن المدير الفني طلب إعارة اللاعبين الشباب فقط لحين اكتساب الخبرات المطلوبة في الدوري نظرا لثقته في إمكانات اللاعبين في ظل وجودهم في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة



