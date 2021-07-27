Advertisements

خلال 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح ناري و116 قضية مخدرات

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن  ضبط (56) قطعة سلاح نارى، (116) قضية مخدرات وتنفيذ (50008) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


أخبار تهمك

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ 12 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل نجمه

منذ ساعة الا ربع

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

منذ 41 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ 14 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 4 ساعات

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 15 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 19 ساعة

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:03 ص

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

11:33 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

10:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان