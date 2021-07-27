Advertisements

"زراعة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الاستغلال الأمثل لأدوات الميكنة الزراعية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:43 ص
النائب خالد عبدالمولى
النائب خالد عبدالمولى
محمد المسلمي
Advertisements

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالمولى، بشأن عدم الاستغلال الأمثل لأدوات الميكنة الزراعية في مراكز الحسينية، منشأة أبوعمر، صان الحجر، الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية .

 

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب صقر عبدالفتاح، بشأن عدم وصول مياه الري لنهايات ترعتي العطف والخضراوية لري حوالى 9000 فدان ببعض قرى محافظة الغربية .

 

وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب في مراكز الحسينية النائب هشام الحصري النائب خالد عبدالمولى

أخبار تهمك

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ ساعتين و 40 دقيقة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 15 ساعة

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على رحيل نجمه

منذ 41 دقيقة

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

منذ 38 دقيقة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

برلمانية: طلاب المنازل والمسجونين ليس لديهم الفرصة في التعامل مع التابلت

"زراعة النواب" تطالب بالإسراع في انتهاء منظومة الكارت الذكي للفلاح

الأسبوع المقبل.. البرلمان يستعرض 72 طلب إحاطة ومناقشة عامة

اليوم .. 4 طلبات إحاطة أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

اليوم.. "رياضة النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة

بينها توفير "أتوبيسات" في الحسينية.. طلبات إحاطة على طاولة "نقل النواب" اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:03 ص

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

11:33 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

10:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان