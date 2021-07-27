"زراعة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الاستغلال الأمثل لأدوات الميكنة الزراعية

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالمولى، بشأن عدم الاستغلال الأمثل لأدوات الميكنة الزراعية في مراكز الحسينية، منشأة أبوعمر، صان الحجر، الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية .

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب صقر عبدالفتاح، بشأن عدم وصول مياه الري لنهايات ترعتي العطف والخضراوية لري حوالى 9000 فدان ببعض قرى محافظة الغربية .

وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.



