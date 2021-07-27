رئيس البرلمان يطالب النواب بضرورة احترام قواعد العمل التشريعي





شددَّ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الأن، على ضرورة احترام قواعد العمل التشريعي خلال مناقشة مشروعات القوانين أثناء الجلسات، موضحًا أن قواعد ممارسة العمل التشريعي تختلف عن ممارسة العمل البرلماني الأخرى.





وطالب رئيس النواب، الأعضاء بقراءة اللائحة المنظمة للتعديلات التشريعية خلال مناقشة مشروعات القوانين، لافتًا إلى أنه لن يسمح لأحد لم يسجل مسبقا لعرض تعديلات على مشروعات القوانين خلال المناقشة.





كما صادق المجلس في بداية الجلسة، اليوم، على عدد من مضبوطات الجلسات السابقة.





ويستكمل مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بعد الانتهاء من إقرار61 مادة من مشروع القانون خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين.



