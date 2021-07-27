مجموعة مصر.. موعد مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين في أولمبياد طوكيو

يواجه المنتخب الإسباني نظيره منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة على استاد نيسان.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٢ المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ويحتل المنتخب الإسباني المركز الأول بالمجموعة برصيد اربع نقاط بينما يأتي نظيره منتخب الأرجنتين فى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.



