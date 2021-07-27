شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بحملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1325) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (3،95 طن "كبدة مُجمدة – أسماك ماكريل") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة ( المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



وتمكنت الجهود من ضبط (1،65 طن "مصنعات لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة ( المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (2،9 طن "سكر حر – أرز أبيض - مكرونة") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لشركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.



وأسفرت الجهود عن ضبط ( 6 طن "ملح سياحات") غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



وأسفرت الجهود عن ضبط (136 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها.. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة البحيرة، وضبط (1،5طن سكر تموينى - 204 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة).



وتمكنت الجهود من ضبط (26،720 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



وأسفرت الجهود عن ضبط ( 2 طن صابون سائل) معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابق للمواصفات القياسية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



