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الليلة.. صابرين ضيفة برنامج "كلمه أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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تستضيف الإعلامية لميس الحديدي الليلة في برنامجها  "كلمة أخيرة" الفنانة صابرين، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة "ON". 

وكانت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد روجت لذلك اللقاء، حيث كتبوا:"انتظرونا غدًا، النجمة صابرين مع لميس الحديدي وحكايات عن الفن والأمومة والغناء، الساعة التاسعة مساءً في كلمة أخيرة فقط وحصرياً على ON".



والجدير بالذكر أن الفنانة صابرين شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كله بالحب"وهو من بطولة زينة، أحمد السعدني، هالة فاخر، مصطفى درويش، ريم البارودي، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد.

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