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مصرع مدرسة أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة بشبرا الخيمة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد ضوه
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لقيت مدرسة مصرعها، اليوم الثلاثاء، أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة في مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، إثر تعرضها لحادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، وجرى نقلها إلى مستشفى قليوب العام وتوفيت فور وصولها المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة "س.م.ا" مدرسة.

وبالفحص تبين أن المتوفية كانت في طريقها للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة، في إحدى لجان مدينة شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بالتصريح بالدفن.

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مصرع مدرسة مراقبة امتحانات الثانوية العامة شبرا الخيمة امتحانات الثانوية العامة

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