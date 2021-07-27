من موقع الحادث.. ننشر صور عقار الوراق المنهار

تنشر بوابة الفجر الإلكتروونية، صور عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إلى الانهيار.





وتبين من الصور حجم الدمار الذي تعرض له العقار المنهار.





وانتقلت أجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق.





وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني، في ظل تواجد سيارات الإسعاف.



