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من موقع الحادث.. ننشر صور عقار الوراق المنهار
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:49 ص
إيريني صفوت
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تنشر بوابة الفجر الإلكتروونية، صور عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إلى الانهيار.
وتبين من الصور حجم الدمار الذي تعرض له العقار المنهار.
وانتقلت أجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق.
وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني، في ظل تواجد سيارات الإسعاف.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ التعامل معها من قبل الأجهزة المعنية.
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