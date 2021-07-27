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محافظ بني سويف يراجع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بلجان "علم النفس" للثانوية العامة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:49 ص
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
احمد فتحى الدسوقي
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راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا، داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لـ"الشعبة الأدبية" في مادة "علم النفس والاجتماع".

جاء ذلك عقب تواصله مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في مادة "علم النفس والإجتماع" والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب.

وشّدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

ويؤدي 16 ألفا و772 طالب وطالبة بمحافظة بني سويف، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 بالشعبتين "علمي وأدبي" موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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محافظ بني سويف كورونا شعبة أدبي امتحان علم النفس الثانوية العامة إجراءات احترازية

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