Advertisements

مصرع مدرس انقلب به تروسيكل في ترعة بسوهاج

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أيمن الجرادي
Advertisements
لقي مدرس في العقد الرابع من العمر مصرعه، نتيجة انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" كان يقودها بترعة مجاورة للطريق التي يسير عليها بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير مباحث سوهاج يفيد بوجود حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة مركز طهطا.

انتقل على الفور الرائد محمد عبدالصبور، رئيس مباحث المركز، والنقباء محمد دياب ومحمود بهاء، وتبين وفاة "محمود م ع" 39 عام، مدرس ويقيم بدائرة مركز طهطا، نتيجة انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل" كان يقودها في ترعة مجاورة للطريق التى يسير عليها، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والدة المدعو" على ع" 75 عام، موظف بالمعاش، ويقيم بذات الناحية أفاد انه أثناء قيادة نجله المذكور لدراجته النارية "تروسيكل " بذات الناحية اختل توازنه مما أدى لانقلابه بالترعة المجاورة للطريق ووفاته ونفي الشبهة الجنائي.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرس سوهاج تروسيكل ترعة انقلاب تروسيكل المتعافون من الإدمان

أخبار تهمك

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 3 ساعات

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 19 ساعة

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستقر على رحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

منذ أقل من ساعة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مصرع شاب وزوجته غرقا في مياه النيل بسوهاج

بعد حادث مروع.. انتشال جثث 4 أطفال من ترعة في سوهاج

غرق 3 أشقاء في ترعة بسوهاج

مصرع 4 أشخاص في حوادث متفرقة بسوهاج

تفاصيل مصرع مدير مدرسة غرقا في الدقهلية

مصرع عامل وإصابة شقيقه في حادث سير بسوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

11:03 ص

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

12:01 م

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

11:33 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان