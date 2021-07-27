مصرع مدرس انقلب به تروسيكل في ترعة بسوهاج



بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير مباحث سوهاج يفيد بوجود حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة مركز طهطا.



انتقل على الفور الرائد محمد عبدالصبور، رئيس مباحث المركز، والنقباء محمد دياب ومحمود بهاء، وتبين وفاة "محمود م ع" 39 عام، مدرس ويقيم بدائرة مركز طهطا، نتيجة انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل" كان يقودها في ترعة مجاورة للطريق التى يسير عليها، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.



وبسؤال والدة المدعو" على ع" 75 عام، موظف بالمعاش، ويقيم بذات الناحية أفاد انه أثناء قيادة نجله المذكور لدراجته النارية "تروسيكل " بذات الناحية اختل توازنه مما أدى لانقلابه بالترعة المجاورة للطريق ووفاته ونفي الشبهة الجنائي.



وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



لقي مدرس في العقد الرابع من العمر مصرعه، نتيجة انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" كان يقودها بترعة مجاورة للطريق التي يسير عليها بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج.