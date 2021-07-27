لإنشاء القطار السريع.. إزالة 22 حالة تعدي على السكك الحديدية بـ"نجع العرب" في الإسكندرية (صور)



جاء ذلك استكمالا لإزالة التعديات على حرم السكك الحديدية تمهيدا لبدء العمل في مشروع القطار السريع، وبتواجد كل من حكمدار غرب المحافظة ورجال شرطة قسم مينا البصل، ومسئولي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.



الحمله شملت التعديات علي السكة الحديد بمنطقة نجع العرب ومزلقان المتراس باتجاه كوبري ٥٤ وأسفرت عن تنفيذ إزالة عدد ٢٢ باكية لتربية الحيوانات "زرايب" وأسوار وغيرها، التي تهدف إلى توسعة السكة الحديد.

وكان شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديدية بمنطقة محرم بك، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع القطار السريع.



وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة النقل وهيئة السكة الحديدية ووزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منذ سنوات، مؤكدًا أنه سيتم إزالة كل التعديات والتجاوزات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مضيفًا أننا حريصين علي تطوير السكك الحديدية بالمحافظة.



من جانبه؛ أوضح الفريق كامل الوزير، أنه يتم إزالة التعديات على أراضى الدولة الممثلة في هيئة السكك الحديدية المصرية بمنطقة محرم بك، مؤكدا أنه لن نسمح بأي تعديات علي أملاك الدولة وسنعمل على إرجاع هيبة الدولة، مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.



وأشار الى أن بعد إزالة التعديات سيتم استخدام الأرض لإنشاء المحطة النهائية لمسار القطار السريع بالإسكندرية. وتحدث الوزير عن المشروعات الجديدة التي تنفذ علي أرض الإسكندرية في ظل الجمهورية الجديدة، كمشروع تطوير محطة مصر، ومشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي بالإسكندرية وعلي رأسها مشروع مترو أبو قير "مترو عالي الكثافة بالمسار من أبو قير وحتي محطة مصر" بطول ٢١.٧ كم كمرحلة أولي، ومشروع "تأهيل وتطوير ترام الرمل". ومن المقرر العمل بهما من بداية أكتوبر القادم، بالإضافة إلى القطار السريع.



وأعلن الوزير عن بشري لأهالي الإسكندرية أنه بعد التشاور مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي نقل للوزير مطالب أهالي الإسكندرية، فقد تقرر جعل مسار مترو أبوقير علي كوبري علوي لمنع أي تزاحم بالمحافظة واستغلال الجزء الأسفل من الكوبري في إقامة جراجات وغيرها من الأعمال التجارية لخدمة المواطنين.



قامت الأجهزة اتنفيذية بحي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسه سحر شعبان، بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية، بحملة مكبرة مدعومة بالكول الأمني، لإزالة التعديات الواقعة على حرم شريط السكك الحديدية بمنطقة نجع العرب.