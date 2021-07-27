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علوم حلوان تتعاون مع معهد بحوث البترول لتدريب طلابها

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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بهدف تنمية طلاب كلية العلوم جامعة حلوان وصقل قدراتهم ومهاراتهم تتعاون جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم مع ا.د ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول للنهوض بالعلوم التطبيقية وذلك من أجل تدريب طلاب الكلية ويستهدف التدريب ربط الدراسة النظرية بأرض الواقع تطبيقا لمبدأ "معا نستطيع".

تهدف هذه التدريبات إلي تخريج علميين مؤهلين لاستيفاء متطلبات سوق العمل بما يتناسب مع احتياجات قطاع الصناعة حيث تم الاتفاق على تدريب طلبة الفرقة الثالثة شعبة كيمياء تطبيقيه أثناء الفترة الصيفية بالمعهد وذلك لإثراء الخبرات التطبيقية العملية للطلاب بجانب المعلومات النظرية خلال محاضرات البترول بالكلية وذلك تحت اشراف ا. د فاطمه الشربيني رئيس شعبة الكيمياء التطبيقية، نيرمين حفني المنتدبة من المعهد لتدريس كيمياء البترول بكلية علوم جامعة حلوان.

هذا ويمثل التدريب العملي في كلية العلوم بكافة أقسامها ركنًا أساسيًا لأنه ينبع من رسالتي الجامعة والكلية وأهدافهما العامة التي تستهدف الجودة العليا في إطار السعي لتطوير المسيرة التعليمية والعلمية والمعرفية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة بصورة عملية وإتاحة الفرص للطلبة بالاندماج والتعرف على طبيعة سوق العمل أثناء الدراسة الأكاديمية النظرية، إذ يتيح التدريب العملي للطلبة اكتساب مهارات عملية متنوعة ومهمة في مجالات تخصصاتهم الكيميائية المختلفة تشتمل على الالتزام بقيم العمل وإثارة الإبداع ومهارات العمل ضمن فريق العمل، وتكون هذه المهارات بمنزلة خبرات مبكّرة للدخول في ميادين العمل المختلفة

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