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حاول إنقاذ أطفاله.. تفاصيل استخراج جثة صاحب عقار الوراق المنهار

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قال أحد شهود العيان، إنه تم استخراج جثة صاحب العقار المنهار في منطقة الوراق، ويدعى "رامي يوسف".

وأضاف شاهد العيان، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن صاحب العقار كان يحاول إنقاذ أطفاله الموجودين بداخله، فسقط عليه العقار ومات داخله.

هذا، وانهار عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إلى الانهيار.

وانتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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