حاول إنقاذ أطفاله.. تفاصيل استخراج جثة صاحب عقار الوراق المنهار

قال أحد شهود العيان، إنه تم استخراج جثة صاحب العقار المنهار في منطقة الوراق، ويدعى "رامي يوسف".





وأضاف شاهد العيان، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن صاحب العقار كان يحاول إنقاذ أطفاله الموجودين بداخله، فسقط عليه العقار ومات داخله.





هذا، وانهار عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إلى الانهيار.



