Advertisements

رئيس جامعة حلوان: الجامعة تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
⁦⁩نظمت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق، دورة تدريبية اون لاين عبر برنامج تيميز بعنوان "المشورة المهنية"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة نجوى عرفه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضح الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر، وزيادة خبراتهم لتهيئة بيئة تعليمية بيئة الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة والمتغيرات الحديثة وترسيخ الأسس العلمية، وبالتوازى توفير فرص عمل متميزة ومناسبة لابنائنا الطلاب من جامعة حلوان.

ويؤكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تأهيل الطلاب للتعرف على آليات وسبل التطوير، وتأتي هذه الجهود إيمانا بدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، حيث تقوم الجامعة خلال الأيام القادمة بتنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف لرفع مهارات الطلاب والخريجين وإكسابهم مهارات متعددة إضافية.

أشادت الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية بدور وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية فى تنظيم العديد من الدورات التدريبية التى تساهم فى تنمية مهارات الطلاب، انطلاقا من تحقيق مبدأ المنافسة والاستعداد لسوق العمل من أجل الحصول على فرص أعلى فى التوظيف.

كما أفادت الأستاذة الدكتورة نجوى عرفه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف الأول من عقد الدورات التدريبية هو شغل وقت فراغ الطلاب أثناء الإجازة الصيفية بصقل وتنمية مهاراتهم من خلال هذه الدورات التدريبية الاون لاين وذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة للتحول الرقمي، وإعداد الشباب لسوق العمل وذلك من خلال الوعى الذاتى وان الطالب كيف يتعرف على نفسه من قيم واحتمالات ومهاراتهم الشخصية لكي يتم توظيفها فى سوق العمل وبالتالي يستطيع الشاب اختيار ماهو مناسب معه من سوق العمل المطروح لبناء مسار مهني صحيح يحقق له النجاح، والتخطيط الجيد للجوانب المستقبلية.

تم التدريب تحت إشراف الأستاذة نجلاء مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة وحاضر بالدورة التدريبية الدكتورة مروة أحمد عبد الهادى المدربه المعتمده من منظمة اليونيسف وزاره الشباب والرياضه، وشهدت الدورة التدريبية إقبالا كثيفا من الطلاب، وأشاد الطلاب بمدى أهمية تلك الدورات التدريبية مطالبين بعقد المزيد منها، هذا ويحصل الطلاب على شهادات معتمدة بعد انتهاء التدريب.

أخبار تهمك

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل نجمه

منذ ساعة الا ربع

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 12 دقيقة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ أقل من ساعتين

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 4 ساعات

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ 14 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ 13 دقيقة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:03 ص

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

11:33 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

10:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان