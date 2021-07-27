رئيس جامعة حلوان: الجامعة تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة

⁦⁩نظمت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق، دورة تدريبية اون لاين عبر برنامج تيميز بعنوان "المشورة المهنية"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة نجوى عرفه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أوضح الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر، وزيادة خبراتهم لتهيئة بيئة تعليمية بيئة الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة والمتغيرات الحديثة وترسيخ الأسس العلمية، وبالتوازى توفير فرص عمل متميزة ومناسبة لابنائنا الطلاب من جامعة حلوان.



ويؤكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تأهيل الطلاب للتعرف على آليات وسبل التطوير، وتأتي هذه الجهود إيمانا بدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، حيث تقوم الجامعة خلال الأيام القادمة بتنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف لرفع مهارات الطلاب والخريجين وإكسابهم مهارات متعددة إضافية.



أشادت الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية بدور وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية فى تنظيم العديد من الدورات التدريبية التى تساهم فى تنمية مهارات الطلاب، انطلاقا من تحقيق مبدأ المنافسة والاستعداد لسوق العمل من أجل الحصول على فرص أعلى فى التوظيف.



كما أفادت الأستاذة الدكتورة نجوى عرفه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف الأول من عقد الدورات التدريبية هو شغل وقت فراغ الطلاب أثناء الإجازة الصيفية بصقل وتنمية مهاراتهم من خلال هذه الدورات التدريبية الاون لاين وذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة للتحول الرقمي، وإعداد الشباب لسوق العمل وذلك من خلال الوعى الذاتى وان الطالب كيف يتعرف على نفسه من قيم واحتمالات ومهاراتهم الشخصية لكي يتم توظيفها فى سوق العمل وبالتالي يستطيع الشاب اختيار ماهو مناسب معه من سوق العمل المطروح لبناء مسار مهني صحيح يحقق له النجاح، والتخطيط الجيد للجوانب المستقبلية.



تم التدريب تحت إشراف الأستاذة نجلاء مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة وحاضر بالدورة التدريبية الدكتورة مروة أحمد عبد الهادى المدربه المعتمده من منظمة اليونيسف وزاره الشباب والرياضه، وشهدت الدورة التدريبية إقبالا كثيفا من الطلاب، وأشاد الطلاب بمدى أهمية تلك الدورات التدريبية مطالبين بعقد المزيد منها، هذا ويحصل الطلاب على شهادات معتمدة بعد انتهاء التدريب.



