رئيس وكالة الفضاء: تنفيذ قمر صناعي مصري 100% خلال عامين (فيديو)

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن توطين تكنولوجيا الفضاء في مصر من أهم أولويات الوكالة، مضيفا: "نسعى لهذا الهدف من خلال تنفيذ أقمار صناعية مصرية بنسبة 100% تصميم وتحديد المهمة والمطالب وبناء وتنفيذ كافة البرمجيات واختبار القمر في مصر بالاعتماد على بعض المكونات الأجنبية التي يتم استيرادها من الخارج".



وأضاف "القوصي"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنفيذ قمر صناعي مصري 100% خلال عامين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن وكالة الفضاء تعمل على عدة اتجاهات من بينها تصنيع الأنظمة الفضائية، وبناء القدرات البشرية للكوادر المصرية مما دفع للاتجاه لاستقطاب طلاب الجامعات لتدريبهم في مجال تكنولوجيا الفضاء، موضحًا أن هناك 5 آلاف طالب وطالبة من كليات الهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات تقدموا للتدريب الصيفي وتم اختيار 500 منهم تم البدء في تدريبهم منذ الأحد الماضي.



وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية مارس 2022، لافتًا إلى أنه تم البدء في إنشاء هذا المركز في عام 2017، وكان مقرر الانتهاء منه وبدء تشغيله أغسطس المقبل، ولكن بسبب جائحة كورونا ولكوننا نعتمد على خبراء من الصين وفرنسا لإنشاء المركز ولكون كان هناك حظر سفر تأخر تشغيل المركز، لافتًا إلى أن قمر التنمية الإفريقية سيتم تجميعه بهذا المركز عند الانتهاء منه، وجار العمل على قمر آخر وهو "مصر سات 2" والذي يعتبر أول قمر سيتم تجميعه في المركز عند الانتهاء منه.

