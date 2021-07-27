Advertisements

رئيس وكالة الفضاء: تنفيذ قمر صناعي مصري 100% خلال عامين (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:13 م
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن توطين تكنولوجيا الفضاء في مصر من أهم أولويات الوكالة، مضيفا: "نسعى لهذا الهدف من خلال تنفيذ أقمار صناعية مصرية بنسبة 100% تصميم وتحديد المهمة والمطالب وبناء وتنفيذ كافة البرمجيات واختبار القمر في مصر بالاعتماد على بعض المكونات الأجنبية التي يتم استيرادها من الخارج".

وأضاف "القوصي"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنفيذ قمر صناعي مصري 100% خلال عامين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن وكالة الفضاء تعمل على عدة اتجاهات من بينها تصنيع الأنظمة الفضائية، وبناء القدرات البشرية للكوادر المصرية مما دفع للاتجاه لاستقطاب طلاب الجامعات لتدريبهم في مجال تكنولوجيا الفضاء، موضحًا أن هناك 5 آلاف طالب وطالبة من كليات الهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات تقدموا للتدريب الصيفي وتم اختيار 500 منهم تم البدء في تدريبهم منذ الأحد الماضي.

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية مارس 2022، لافتًا إلى أنه تم البدء في إنشاء هذا المركز في عام 2017، وكان مقرر الانتهاء منه وبدء تشغيله أغسطس المقبل، ولكن بسبب جائحة كورونا ولكوننا نعتمد على خبراء من الصين وفرنسا لإنشاء المركز ولكون كان هناك حظر سفر تأخر تشغيل المركز، لافتًا إلى أن قمر التنمية الإفريقية سيتم تجميعه بهذا المركز عند الانتهاء منه، وجار العمل على قمر آخر وهو "مصر سات 2" والذي يعتبر أول قمر سيتم تجميعه في المركز عند الانتهاء منه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكالة الفضاء محمد القوصي قمر صناعي مصري الاقمار الصناعيه

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ أقل من نصف ساعة

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 4 ساعات

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تعيين "القوصي" رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

وزير التعليم العالي يتفقد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية (صور)

رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف هدف إطلاق قمر صناعي (فيديو)

وكالة الفضاء تكشف عن موعد إطلاق قمر صناعي مُجمع بمصر

'الفضاء المصرية' تعلن تصنيع قمر صناعي ضخم بالتعاون مع الصين (فيديو)

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: إنشاء مراكز تكنولوجية بالجامعات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

11:03 ص

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

12:01 م

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

11:33 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان