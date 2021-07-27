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رئيس النيابة الإدارية يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة انهيار عقار الوراق

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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رصدت إدارة الإعلام برئاسة هيئة النيابة الإدارية، ما تم تداوله بوسائل الإعلام المختلفة صباح اليوم بشأن انهيار العقار رقم ٣ شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية والمكون من طابق أرضي وعدد ثلاثة أدوار "متكررة" بمنطقة القومية التابعة لحي الوراق بمحافظة الجيزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وبالعرض على المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية قِبل المختصين بالأجهزة المعنية كان من شأنها وقوع الحادث.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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