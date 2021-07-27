قرار عاجل من وزيرة الصناعة ينقذ مصانع المعسل من توقف الإنتاج

كشفت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن وزيرة الصناعة نيفين جامع اصدرت قرار نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو الماضي بمد المهلة الممنوحة لمصانع إنتاج التبغ والمعسل لتوفيق أوضاعها مع قانون إجراءات التراخيص الصناعية حتى نهاية ديسمبر 2021 بعد أزمة كانت ستؤدي إلى توقف إنتاج عدد كبير منهم.

وكانت وزارة الصناعة أصدرت قانون جديد لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية الخاصة بكافة المنشآت الصناعية في مصر، ووحدة جهة إصدار تلك التراخيص من قبل هيئة التنمية الصناعية بدلا من 11 جهة في السابق، و خفضت مدة إصدارها لتصبح 7 أيام للترخيص بالأخطار، واقل من 30 يوم التراخيص المسبقة، ومنحت مهلة للمصانع العاملة في مختلف القطاعات لتوفيق أوضاعها مع الشروط الجديدة.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية لـ" الفجر "، " المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون تيسير الإجراءات الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الصادرة في أغسطس من نفس العام، منحت مهلة لمصنع التبغ والمعسل سنتين تنتهي في أغسطس 2019؛ لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد.

وتابع،" بسبب العديد من الظروف والمعوقات لم يستطيع 45 مصنع من مصانع المعسل في مصر البالغ عددهم أكثر من 50 مصنع من توفيق أوضاعهم وفقا للمدة المحددة،؛ لذلك طلبنا مهلة إضافية وهي ما استجابة وزيرة الصناعة نيفين جامع له على الفور."

وأضاف،" المهلة الجديدة كافية لتوفيق المصانع أوضاعها وسنعمل على ذلك مباشرة؛ وإذام لم يتم مدها لكانت توقفت عن الإنتاج لعدم قدرتها على استخراج السجل الصناعي الخاص بهم الذي يسمح باستيراد المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج ما كان سيؤدي إلى ننقص المعروض من المعسل واحتكار الصناعة."