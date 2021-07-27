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عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، منذ قليل عن وفاة والدهما، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب عمرو رجب منشورًا قال فيه :"توفي أبي"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، شارك محمد رجب في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، عمر الشناوي، بشرى، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.  
عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب
عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب
عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب
عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

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