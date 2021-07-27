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افتتاح الدورة التدريبية لأئمة وزارة الأوقاف في المهارات الإعلامية بجامعة عين شمس

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:25 م
دورة تدريبية للأئمة
دورة تدريبية للأئمة
آية حمروشي
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افتتحت، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية لأئمة وزارة الأوقاف في المهارات الإعلامية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف أ.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، أ.د رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف علمي أ.د هبة شاهين رئيس قسم عاوم الاتصال والإعلام.

وأشاد د. محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب بمدى التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس لتدريب وإعذاد الأئمة إعداد جيد لمعرفة مستجدات العصر والعلوم التي تفيده في تحقيق رسالته، وكذلك تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام وتقديم الخطاب الديني بصورة تلائم مستحدثات العصر والتواصل الفعال مع المجتمع.

وأكد أ. د مصطفى مرتضي عميد كلية الآداب على قيمة وقامة الإمام التي نعتز بها في مجتمعنا نتعلم منهم الكثير، مشيرا إلى أن هذه الدورات تهدف إلى فك الاشتباك بين المفاهيم الكلاسيكية والتصورات الحديثة، وكيفية إبراز آيات الخالق للآخرين بمختلف فئاتهم وثقافتهم مما يستلزم مهارات معينة للتواصل مع المجتمع، بهدف الإلمام بلغة العصر التي تتطور بصورة سريعة جدا وكيفية إدارة الحوار مع الآخر بشكل ثقافي واجتماعي.

أشارت أ. د رشا الديدي وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الكلية قامت بعقد دورات في اللغة العربية، مشيدة بدقة اختيار الائمة ودورهم في المجتمع.

وأوضحت أ. د هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب أن الدورة التدريبية تتضمن موضوعات تساعد الأئمة بما لديهم من علم في تنمية مهارات فنون الإلقاء والتأثير في الجمهور، والتواصل اللفظي والغير لفظي، والادارة الإعلامية للأزمات إلى جانب تأثير الإعلام التقليدي والحديث.
افتتاح الدورة التدريبية لأئمة وزارة الأوقاف في المهارات الإعلامية بجامعة عين شمس
افتتاح الدورة التدريبية لأئمة وزارة الأوقاف في المهارات الإعلامية بجامعة عين شمس
افتتاح الدورة التدريبية لأئمة وزارة الأوقاف في المهارات الإعلامية بجامعة عين شمس
افتتاح الدورة التدريبية لأئمة وزارة الأوقاف في المهارات الإعلامية بجامعة عين شمس
افتتاح الدورة التدريبية لأئمة وزارة الأوقاف في المهارات الإعلامية بجامعة عين شمس
افتتاح الدورة التدريبية لأئمة وزارة الأوقاف في المهارات الإعلامية بجامعة عين شمس

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