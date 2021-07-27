شهود عيان يفجرون مفاجأة حول عقار الوراق المنهار: "الطوب بدأ يسقط من بالليل"

كشف أحد شهود العيان، أن عقار الوراق المنهار انفصل عن المنزل المجاور له "قبل العيد الكبير"، وجاءت لجنة من الحي، وقالوا إنهم سوف ينكسونه، ثم بدأت إجازة العيد، ولم يتم تنكيسه.



وأضاف شاهد العيان في تصريحات إلى بوابة الفجر، أنه الأمس "الطوب بدأ يقع والبيت بدأ يتهز"، فاضطر السكان الذين يعيشون في الطابقين الرابع والثالث إلى تركه وإخلائه.



وتابع أنهم في الصباح سمعوا صوت ضجة كبيرة جدًا، وعندما خرجوا من منازلهم فوجدوا المنزل ينهار، وصاحب المنزل كان يحاول إنقاذ أطفاله وزوجته، واستطاع بالفعل إخراج طفليه وهما "كيرلس"، و"أبانوب"، ثم عاد لإنقاذ زوجته، فسقط المنزل على رأسه، مشيرًا إلى أن كل هذا استغرق 5 دقائق فقط.



هذا، وانهار عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إلى الانهيار.



وانتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.