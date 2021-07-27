الطالع الفلكى الثّلاثَاء 27/7/2021..سَكِينَة وَسَعَادَة!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الثّالثة و11 دقيقة فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الواحدة و3 دقائق بعد مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 20 أبيب قبطى ، 27 تَمُّوز رُومى ، 17 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -هِيّا طبْعَهَا كده ، مَبِتْحِبّش الصّوت العالى.(عثمان عبدالمنعم من مسرحيّة الفهلوى-1984)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحُوت يعنى

إضاءة الطريق أمامك للسفر داخل وخارج وطنك بغرض البحث عن لقمة العيش الشريفة ، البحث عن وظيفة جديدة أو إضافيّة ، فالحوت لايجد رزقه من الطعام والزواج إلا فى نهاية رحلته للمحيطات البعيدة الدافئة ، ولأن شرف وعلوّ الزهرة هو برج الحوت فالبحث عن عروسة أو عريس بجدّ واجتهاد تزداد فرصته للنجاح بمشيئة الله تَعَالى ، كما أنه وقت مُناسب لعثورك على أغراضك المفقودة ، إرتفاع الحَدَسْ/الشفافيّة/الإدراك الأثيرى لتبدأ فى القلق تجاه شخص أو موضوع دون سبب منطقى لكن إرتفاع إنزعاجك النفسى تجاه هذا الشخص أو الموضوع يُجبرك على التمهّل وغالباً ما تصدق حاسّتك السادسة ، هذه الحاسّة تزداد لدى الإناث وخلال حلول القمر فى بُرج الحُوت وأيضاً خلال الأيّام الثلاث الأخيرة من الشهر القمرى العربى ،هذا لايعنى أن تنجرف وراء شعورك بالإرتياح تجاه شخص فتُعطيه الأمان فقط لمجرّد أنك واثق من حاسّتك السادسة والتى لايجب أن تكون بالضرورة صادقة فالتشويش على جهاز الإستقبال العصبى والأثيرى/ ريسيفر لديك وارد الحدوث ، تماماً كما يحدث لأجهزة الموبايل أو ريسيفر القنوات الفضائيّة بسبب عوامل تشويش من البيئة كدخولك فى حالة غضب أو شهوة أو جوع تتسبب فى طمس القدرة لحاستك السادسة على الإدراك.





*اليوم يُصادف

ذكرى ميلاد الفنانة السوريّة سُلاف فواخرجى فكل عام وهى بألف خير، هذه هى الأسماء المُساوية للقيم الحسابيّة لإسم سُلاف فواخرجى مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(بزوغ عشتار)،(مَلِكَة رُوسيّة)،(رجل يحمل المَاء)،(الحُبّ قانون)،(يوم فالانتايْن) ،(حَتْحُور)،(اللبن والعسل تحت اللسان)،(بوابة سحريّة)،(بينولوبى كروز)، (سَكِينَة وَسَعَادَة)،(إغفر وإنسى)،(يدٌ فائزَة).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج الثور: رُبما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج الجوزاء: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج السّرطان: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ، بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الأسد: عليك أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.

برج العذراء: إن كنت تنظر جيّداً عند عملك لغرزة أثناء الخياطة فلن تجرح إصبعك على الأرجح ، هذا المبدأ يعنى أن تفكر فى كل كلمة قبل أن تنطقها.





برج الميزان: حلّ خلافاتك باللين وحُلو الكلام ،هذه النّصيحة تنسحب على علاقتك بمديرك فى العمل وعلاقتك بأفراد أسرتك وزوجتك ، الكلمة الزّين.





برج العقرب: لا تتأخرعن تكريس اليوم لزيارة الطبيب، الفرصة مناسبة لتقوم بأداء فحوصك الطبيّة أو كشف حديث للعيون ، درهم وقاية.





برج القوس: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج الجدى: الطعام الشهىّ مُنَمّق المظهر لايعنى بالضرورة خلوّه من الأمراض ، كذلك البذلات الأنيقة والفساتين الزاهية ، درهم وقاية.





برج الدّلو: عليك تبنّى حكمة ما قل ودَلّ ، مع التأكّد من أن الطرف الآخَر فهم مقصودك لتلافى سوء الفهم.





برج الحوت: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.



