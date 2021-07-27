كورونا.. 3 تحذيرات هامة للمصريين



عدة تحذيرات وجهتها وزارة الصحة وعدد من المختصين خلال الساعات الأخيرة، بشأن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد في البلاد وطرق مواجهته.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



تحذير من متحور دلتا

وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن العالم الخارجي يشهد متحور من فيروس كورونا شديد العنف والانتشار، حيث أن أعداد الإصابات والوفيات تزداد بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن متحور دلتا بدأ يهاجم الدول العربية مثل تونس وليبيا والأردن.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف استشاري الحساسية والمناعة أن هناك انخفاض كبير جدًا في معدلات الإصابة بالموجة الثالثة من كورونا، موضحًا أن هناك نوع من الاستهتار من قبل المواطنين في إجازة العيد، قائلًا: "أنا حاسس إننا هنخلق متحور، مش المتحور هيجيلنا".



تحذير من الموجة الرابعة

كما حذرت مستشارة وزيرة الصحة المصرية نهى عاصم، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، المواطنين من احتمالية تعرض البلاد لموجة رابعة من فيروس كورونا.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا: "غير مستبعد وجود موجة رابعة من فيروس كورونا في مصر مع بداية الشتاء ودخول الدراسة".





تحذير من المضادات الحيوية

وعلى جانب آخر، حذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، مؤكدة أن الإفراط في تناولها يؤدى إلى زيادة ترسيبات الأملاح على الكلى والجسم.



وقالت وزارة الصحة، إنه ينبغي الرجوع إلى الطبيب أولا قبل تناول أى دواء والتعرف على الجرعات ومواعيدها والالتزام بالكورس الدوائي المقرر دون نقص أو زيادة، حفاظا على الصحة العامة.



وأضافت الوزارة، أن المضادات الحيوية تعالج العدوى البكتيرية، وليس الفيروسية، مشيرة إلى أنه يوجد لكل مرض برتوكول علاجي محدد يجب الالتزام به.