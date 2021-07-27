Advertisements

تعليم القليوبية تنعي مدرسة توفت أثناء ذهابها للجنة امتحانات بشبرا الخيمة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
نعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، سهير محمد إبراهيم، والتي لقيت مصرعها صباح اليوم أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة للعمل بلجنة مدرسة حسن طاهر الثانوية المشتركة بإدارة القناطر الخيرية التعليمية، وهي تعمل بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

وتقدم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح ابراهيم وكيل المديرية، وجميع القيادات التعليمية والتنفيذية بالمديرية، بخالص العزاء إلى أسرة المدرسة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة "س.م.ا" مدرسة.

بالفحص تبين أن المتوفاة كانت في طريقها للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة، بإحدى لجان مدينة شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بالدفن.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ نصف ساعة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 24 دقيقة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على رحيل نجمه

منذ ساعة

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

12:01 م

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

11:03 ص

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

11:33 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان