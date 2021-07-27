تعليم القليوبية تنعي مدرسة توفت أثناء ذهابها للجنة امتحانات بشبرا الخيمة

نعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، سهير محمد إبراهيم، والتي لقيت مصرعها صباح اليوم أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة للعمل بلجنة مدرسة حسن طاهر الثانوية المشتركة بإدارة القناطر الخيرية التعليمية، وهي تعمل بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.



وتقدم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح ابراهيم وكيل المديرية، وجميع القيادات التعليمية والتنفيذية بالمديرية، بخالص العزاء إلى أسرة المدرسة.



وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة "س.م.ا" مدرسة.



بالفحص تبين أن المتوفاة كانت في طريقها للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة، بإحدى لجان مدينة شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بالدفن.

