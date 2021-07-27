ننشر صورًا جديدة لعقار الوراق المنهار

التقطت عدسة كاميرا بوابة الفجر، عددًا من الصور الجديدة لموقع عقار الوراق المنهار.



هذا وانهار العقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم.



وانتقلت أجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.