Advertisements

ننشر صورًا جديدة لعقار الوراق المنهار

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:10 م
جانب من انهيار العقار
جانب من انهيار العقار
إيريني صفوت
Advertisements
التقطت عدسة كاميرا بوابة الفجر، عددًا من الصور الجديدة لموقع عقار الوراق المنهار.

هذا وانهار العقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم.

وانتقلت أجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ننشر صورًا جديدة لعقار الوراق المنهار
ننشر صورًا جديدة لعقار الوراق المنهار
ننشر صورًا جديدة لعقار الوراق المنهار
ننشر صورًا جديدة لعقار الوراق المنهار
ننشر صورًا جديدة لعقار الوراق المنهار
ننشر صورًا جديدة لعقار الوراق المنهار

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار الوراق المنهار عقار الوراق

أخبار تهمك

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 3 ساعات

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 22 دقيقة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل نجمه

منذ ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ ساعتين

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ أقل من نصف ساعة

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

انتشال 3 جثث من أسفل عقار الشرابية المنهار

النيابة تعاين العقار المنهار في البساتين

التفاصيل الكاملة بشأن انهيار العقار رقم 50 بقصر النيل

انهيار جزئي لعقار في المنيا دون إصابات

صادر له قرار تنكيس من 34 سنة.. أسرار عقار روض الفرج المنهار

الحماية المدنية تستخرج أول جثة من أسفل أنقاض عقار الوراق المنهار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

11:03 ص

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

12:01 م

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

11:33 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان