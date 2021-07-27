Advertisements

"مصر" الثانية بقائمة الوجهات السياحية المفضلة التشيك 2021

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements


وفقًا للتقرير الذي نشره موقع Prague Morning  التشيكي، احتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطن التشيكي لصيف 2021، وذلك نقلا عن التقرير الذي أعده محرك البحث جوجل عن أفضل خمسة وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء أجازته خلال عام 2021، حيث حصدت مصر 21.845 عملية بحث على موقع جوجل خلال شهور الربيع.

وأشار موقع Prague Morning التشيكي إلي أن مصر وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يمكن للزائر مشاهدة آثارها والتعرف على حضارتها العريقة والمدن النابضة بالحياة وساحل البحر الأحمر الخلاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر القاهرة السياحة والاثار الاثار ادفايزر

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على رحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 19 ساعة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 4 ساعات

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ أقل من ساعتين

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

منذ أقل من ساعة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ أقل من نصف ساعة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف علي أفضل وجهات السفر الشاطئية لقضاء عطلتك الصيفية

عاجل..اخبار السعودية اليوم | خادم الحرمين في نيوم.. 10 شهور حولت الحلم لحقيقة شمال المملكة

فنانو الخليج توجهوا لهذه الأماكن في إجازتهم الصيفية هذا العام

"الإندبندنت": الاهتمام بـ"دبي" يتنامى عالميًا

إطلاق موسم صيف السعودية "تنفس" عبر 10 وجهات سياحية

بعد استئناف السياحة.. وصول أول فوج سياحي لمعابد الكرنك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

11:03 ص

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

12:01 م

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

11:33 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان