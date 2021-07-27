"مصر" الثانية بقائمة الوجهات السياحية المفضلة التشيك 2021





وفقًا للتقرير الذي نشره موقع Prague Morning التشيكي، احتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطن التشيكي لصيف 2021، وذلك نقلا عن التقرير الذي أعده محرك البحث جوجل عن أفضل خمسة وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء أجازته خلال عام 2021، حيث حصدت مصر 21.845 عملية بحث على موقع جوجل خلال شهور الربيع.



وأشار موقع Prague Morning التشيكي إلي أن مصر وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يمكن للزائر مشاهدة آثارها والتعرف على حضارتها العريقة والمدن النابضة بالحياة وساحل البحر الأحمر الخلاب.