جهود مكثفة لاستخراج جثة زوجة صاحب العقار المنهار بالوراق

التقطت عدسة كاميرا بوابة الفجر، عددًا من الصور الجديدة لموقع عقار الوراق المنهار.



وقال أحد شهود العيان، إن هناك جهودًا كثيفة لاستخراج جثة زوجة صاحب عقار الوراق المنهار.



وأوضح أنه تم استخراج جثة صاحب العقار المنهار في منطقة الوراق، ويدعى "رامي يوسف".



وأضاف شاهد العيان في تصريحات إلى الفجر أن صاحب العقار كان يحاول إنقاذ أطفاله وزوجته الموجودين بداخله، فسقط عليه العقار ومات داخله.



هذا، وانهار عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إلى الانهيار.



وانتقلت أجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.