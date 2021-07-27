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تريب أدفايزر: القاهرة ضمن أفضل الوجهات السياحية لـ ٢٠٢١

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وفي سياق متصل اختار موقع "تريب أدفايزر"، (Tripadvisor) والذي يعتبر  أكبر منصة للسفر في العالم، مدينة القاهرة والمنتجعات السياحية بمدينة مرسي علم كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما اختار زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير والرحلات النيلية بالقاهرة من أفضل التجارب المميزة والغير عادية على مستوى العالم، وذلك طبقا للقوائم التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين .

ويتم اختيار هذه القوائم طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي لتريب أدفايزر.

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مصر تريب ادفايزر القاهرة السياحة الاثار

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