أحمد داوود يهنئ أبطال أولمبيات طوكيو

هنأ الفنان أحمد داوود أبطال اولمبيات طوكيو بعد حصولهم علي الميدالية الذهبية، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" .







نشر أحمد داوود صورة لهم، وعلق عليها قائلاً:"مبروك الميدالية البرونزيه لهدايه ملاك وسيف عيسي بطلا مصر في التايكوندو.. شرفتونا ورفعتو راسنا ".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داوود في السينما فيلم " ولاد رزق 2 "، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان بطولة أحمد عز،أحمد الفيشاوي،عمرو يوسف، وكوكبة مميزة من النجوم.