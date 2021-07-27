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أحمد داوود يهنئ أبطال أولمبيات طوكيو

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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هنأ الفنان أحمد داوود أبطال اولمبيات طوكيو بعد حصولهم علي الميدالية الذهبية، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" .



نشر أحمد داوود صورة لهم، وعلق عليها قائلاً:"مبروك الميدالية البرونزيه لهدايه ملاك وسيف عيسي بطلا مصر في التايكوندو.. شرفتونا ورفعتو راسنا ".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داوود في السينما فيلم " ولاد رزق 2 "، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان بطولة أحمد عز،أحمد الفيشاوي،عمرو يوسف، وكوكبة مميزة من النجوم. 

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