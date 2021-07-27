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التعليم تكشف هوية مسرب امتحان علم النفس لطلاب الثانوية
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:24 م
ريما خليفة
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أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالبة (ك. ع. م) بمحافظة الغربية لقيامها بتصوير ونشر بعض من أسئلة امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"، وحيازتها قلم كاميرا.
كما تم ضبط الطالب (م. ه. س) بمحافظة الجيزة، لقيامه بتصوير ونشر أجزاء من الامتحان وحيازته جهاز تابلت مهكر.
وجاء ذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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