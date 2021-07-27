إصابة مواطن سوري بجروح خطرة جراء انفجار قنبلة في لبنان

أصيب مواطن سوري بجروح خطرة جراء انفجار قنبلة يدوية عثر عليها أثناء جمعه قطع حديد لبيعها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن السوري ع.أ، مواليد 1974، أصيب بجروح خطرة، عندما انفجرت بين يديه قنبلة يدوية عثر عليها على جانب الأوتوستراد الساحلي في الجية، بينما كان يجمع قطع الحديد لبيعها.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى حمود في صيدا، وحالته خطرة.