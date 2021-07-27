Advertisements

إصابة مواطن سوري بجروح خطرة جراء انفجار قنبلة في لبنان

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:23 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أصيب مواطن سوري بجروح خطرة جراء انفجار قنبلة يدوية عثر عليها أثناء جمعه قطع حديد لبيعها.

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن السوري ع.أ، مواليد 1974، أصيب بجروح خطرة، عندما انفجرت بين يديه قنبلة يدوية عثر عليها على جانب الأوتوستراد الساحلي في الجية، بينما كان يجمع قطع الحديد لبيعها.

 

وتم نقل المصاب إلى مستشفى حمود في صيدا، وحالته خطرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان انفجار إصابة مواطن سوري

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل نجمه

منذ ساعة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 3 ساعات

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ ساعتين

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ أقل من نصف ساعة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 5 ساعات

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

11:03 ص

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

12:01 م

أسماء مصطفى تكشف سراً خطيراً عن حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

11:33 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان