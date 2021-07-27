



بالرابط.. الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم من خلال موقع بوابة التعليم الفني





يبحث جميع الطلاب والطالبات عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم من خلال موقع بوابة التعليم الفني.





وسيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية، حيث يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وزراعة بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها من خلال رابط بوابة التعليم الفني إلكترونيًا.





نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

وبشكل لحظي يتزايد البحث حول نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر محرك البحث “جوجل”، وذلك بعدما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى.





ووفقا لتصريحات رسمية، أعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، وإنه سيتم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، مؤكدًا أنه من المتوقع اعتمادها خلال الساعات القليلة المقبلة خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر الوزارة.





بوابة التعليم الفني

ويمكنك من خلال رابط بوابة التعليم الفني يمكنك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، فقط قم باتباع الخطوات التالية:





- قم بزيارة رابط بوابة التعليم الفني.





- اضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.





- اختر نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.





- اختر نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.





- ادخل رقم الجلوس.





- اضغط على كلمة عرض النتيجة.



