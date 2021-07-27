شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بحملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1325 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3،95 طن "كبدة مُجمدة – أسماك ماكريل") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة ( المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.





وتمكنت الجهود من ضبط (1،65 طن "مصنعات لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة ( المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (2،9 طن "سكر حر – أرز أبيض - مكرونة") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لشركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.





وأسفرت الجهود عن ضبط (136 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة البحيرة، وضبط (1،5طن سكر تموينى - 204 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة).





وتمكنت الجهود من ضبط (26،720 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.





