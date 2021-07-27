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وزير النقل يشيد بسائقي القطارت لتغيرهم للأحسن وانضباطهم

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:21 م
وزير النقل، كامل الوزير
وزير النقل، كامل الوزير
محمد ممدوح
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علق وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، على الخبر الذي تداول بشأن تكريم كمسري قطار المنوفية الذي تعرض لأحد الركاب لعدم دفعه لثمن التذكرة، قائلا إن الوزارة لم تتعرض لهذه الواقعة ولم تكافئ الكمسري، وطالب بتحري الدقة في المعلومات المنشورة للحد من الشائعات.

وأكد الوزير على أن الوزارة أرست في تعاملها مع العاملين الخاصين بها بمبدأ الثواب والعاقاب، فلن يتم مكافأة عامل غير منضبط ومهمل في عمله، وفي المقابل ستدعم الوزارة عاملها المنضبط وتكافئه، مستشهدا بسائقي القطارات الذي توقفوا خلال قيادتهم على السكة الحديد ومنع حوادث، وآخرهم قائد قطار حلوان، الذي وجه الوزير بتكريمه.

وأوضح الوزير أن الوزارة تهدف إلى الارتقاء بالعامل البشري على المستوى المهني والأخلاقي في العامل مع الجمهور الركاب، مشيدا بسائقي القطارات الذين بدأوا التغيير للأحسن وانضباطهم وتجاوبهم مع تعليمات الوزارة والهيئة رغبة في التغيير والإصلاح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لتوقيع الرعاية الرسمية لمعرض "2021 Trans MEA" في دورته الرابعة، بين شركة "أوراسكوم كونستراكشون" وشركة "تريد فيرز انترناشونال" المنظمة للمعرض.

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وزير النقل كمسري قطار المنوفية كامل الوزير قائد قطار حلوان السكة الحديد

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