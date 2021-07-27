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الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الأربعاء، تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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