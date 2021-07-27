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شيماء بشير تتعاقد على برنامج جديد في"الشمس"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تعاقدت الإعلامية شيماء بشير،  على تقديم برنامج جديد على قناة "الشمس" الفضائية.

ويكون البرنامج أسبوعي، ويبدأ من شهر أغسطس القادم،  ويتناول البرنامج  قضايا أهالي الصعيد  مع توضيح الصورة الحقيقية عن الصعيد ومايتميز به وتغيير بعض المفاهيم الخاطئة التي قُدمت عبر بعض الاعمال الدرامية .


جدير بالذكر أن الإعلامية شيماء بشير حققت نجاحًا كبيرًا فى موسمها الأول على شاشة قناة "الحدث" ببرنامج"بنت بلد" الذي تناول القضايا  الاجتماعية و السعي على حلها ، كما شاركت الإعلامية شيماء بشير أيضاً فى مسلسل" البرنسيسة بيسة"، مسلسل"قوت القلوب". 

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